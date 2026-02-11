Ричмонд
В Беларуси забытая на штрафстоянке KIA оказалась в розыске Интерпола

ГКСЭ: милиция нашла на штрафстоянке забытую KIA в розыске Интерпола.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси на одной из штрафстоянок нашлась забытая KIA без установленного владельца. Представитель одного из предприятий Борисовского района обратился к экспертам для проведения экспертизы. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Минской области.

Выяснилось, что несколько лет назад авто попало на штрафстоянку. Но милиция не смогла установить его владельца. Спустя время суд принял решение передать иномарку в собственность предприятия.

Началась проверка и судэксперты установили, что на «КИА» есть два VIN-номера: корейский, где производились отдельные узлы для сборки на территории России, и российский.

— Один из идентификационных номеров, а именно корейский, имел видимые признаки изменения, — пояснили в пресс-службе.

Кто-то удалил ранее слой металла с корейским VIN-номером и закрепил на том же месте металлическую пластину со вторичной маркировкой. Также была демонтирована заводская табличка с первоначальным идентификационным номером, а на ее место установили полимерную со вторичной маркировкой.

К слову, судебным экспертам удалось восстановить первоначальный VIN-номер авто. Благодаря этим данным правоохранители выяснили, что авто находится в розыске по линии Интерпола и проинформировали правоохранительные органы России.

