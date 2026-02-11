Для отбившихся от истоков детей их родственники обустроили в Сомали и Кении целые «лагеря для перевоспитания», куда молодых людей отправляют, чтобы отучить от наркотиков, преступности и прочего «приобщения к западным ценностям». Как написал журналист Yle, который под видом обеспокоенного отца узнавал о работе этих заведений, стоимость месячного «перевоспитания» в таком лагере в столице Сомали Могадишо достигает примерно сотни евро в месяц. Это небольшие деньги для европейцев, но огромные для Сомали.