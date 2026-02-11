Сомалийская диаспора — одна из крупнейших в Финляндии. Из-за гражданской войны беженцы из Сомали начали уезжать сюда на рубеже 1980-х и 1990-х годов. Община стабильно росла и теперь достигает 30 тысяч человек. При этом сомалийцы не спешат интегрироваться в финское общество. А из всего набора «западных ценностей» сомалийская молодёжь перенимает только худшее — в том числе жажду лёгких денег, употребление наркотиков и нетрадиционные отношения.
Для отбившихся от истоков детей их родственники обустроили в Сомали и Кении целые «лагеря для перевоспитания», куда молодых людей отправляют, чтобы отучить от наркотиков, преступности и прочего «приобщения к западным ценностям». Как написал журналист Yle, который под видом обеспокоенного отца узнавал о работе этих заведений, стоимость месячного «перевоспитания» в таком лагере в столице Сомали Могадишо достигает примерно сотни евро в месяц. Это небольшие деньги для европейцев, но огромные для Сомали.
Финские власти, комментируя публикацию, заявили, что о ситуации знают. Но делать ничего не планируют. Ведь у Хельсинки есть проблемы и поважнее. Например, милитаризация и участие в новой холодной войне против России.