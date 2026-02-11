Проверена работа терапии от паралича на миниатюрных аналогах спинного мозга

Ученые вырастили несколько подобных структур, повредили их примерно таким же образом, как травмируется спинной мозг при операциях или во время ДТП, и ввели терапию в эти органоиды. Как и в случае с мышами, инъекция полимеров подавила воспаления и формирование рубцовой ткани, а также ускорила рост нервных окончаний, соединяющих поврежденные участки органоида. Это дает надежду на то, что схожим образом терапия подействует на человека, подытожили профессор Стапп и ученые.