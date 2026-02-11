Ричмонд
После травмы ребенка в Уфе оборудуют новые безопасные горки для тюбинга

Ратмир Мавлиев поручил расширить сеть легальных тюбинговых трасс.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе намерены расширить сеть оборудованных трасс для катания на тюбингах. Такое поручение дал глава администрации города Ратмир Мавлиев. Поводом стал несчастный случай с ребенком, который произошел в Калининском районе.

Как доложил на оперативном совещании начальник управления гражданской защиты Руслан Шайдуллин, мальчик пострадал, катаясь с нелегальной горки на территории СНТ «Труд». Стихийные склоны никем не контролируются, и выезжать туда опасно.

Мавлиев потребовал создать достойную альтернативу таким рискованным развлечениям. По его словам, полноценные трассы для ватрушек необходимо организовать не только в загородных зонах отдыха вроде Баланово или на «Трамплине», но и прямо у городских елок.

Мэр Уфы остался недоволен тем, что было сделано раньше. Имеющиеся горки, установленные в прошлом, он назвал хорошими, но слишком маленькими. Ажиотаж среди горожан огромный, и имеющиеся спуски просто не справляются с наплывом желающих. Люди вынуждены искать опасные склоны, как это произошло у ТЦ «Планета».

