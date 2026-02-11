После травмы ребенка в Уфе оборудуют новые безопасные горки для тюбинга

Мэр Уфы остался недоволен тем, что было сделано раньше. Имеющиеся горки, установленные в прошлом, он назвал хорошими, но слишком маленькими. Ажиотаж среди горожан огромный, и имеющиеся спуски просто не справляются с наплывом желающих. Люди вынуждены искать опасные склоны, как это произошло у ТЦ «Планета».