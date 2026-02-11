В Бодайбинском районе пенсионеру выплатили деньги за аварийное жилье

В Бодайбо прокуратура отстояла права пенсионерка из поселка Мамакан, который годами был жил в аварийном доме. В 2017 году власти официально признали жилье непригодным для проживания. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, по закону дом должны были включить в программу расселения, а жильцу — предоставить новую квартиру.
— Своевременно меры для переселения мужчины не принимались, — пояснили в пресс-службе надзорного органа.
Чтобы защитить права мужчины, прокурор обратился в суд с иском. Теперь жилое помещение у собственника должны изъять и выплатить полную выкупную стоимость. Это позволит пенсионеру купить новую квартиру.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 4 августа 2024 года Пичугин, его брат Сергей и племянник отправились в захватывающее путешествие к Шантарским островам. Они хотели понаблюдать за китами и порыбачить, к этому они готовились целый год. Они купили лодку, которую перевезли из Бурятии к берегам Охотского моря. Однако, возвращаясь 9 августа к материку, мотор заглох и начался опасный дрейф.