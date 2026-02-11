В Бодайбинском районе пенсионеру выплатили деньги за аварийное жилье

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 4 августа 2024 года Пичугин, его брат Сергей и племянник отправились в захватывающее путешествие к Шантарским островам. Они хотели понаблюдать за китами и порыбачить, к этому они готовились целый год. Они купили лодку, которую перевезли из Бурятии к берегам Охотского моря. Однако, возвращаясь 9 августа к материку, мотор заглох и начался опасный дрейф.