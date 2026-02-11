Вернется ли McDonald’s в Россию. Владелец «Вкусно — и точка» дал ответ

Американская сеть ресторанов McDonald’s вряд ли вернется в страну. Реализация опциона на обратный выкуп российского бизнеса будет невыгодна компании, сообщил владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор.
Если компания все же решит воспользоваться опционом на обратный выкуп, то переговоры будут проходить «в правовом поле».
«Мое личное мнение: не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны. Обязательства, которые я на себя взял, я должен был выполнить через два года. Я выполнил их через полтора — на полгода раньше», — заявил Говор.
Владелец «Вкусно — и точка» считает, что даже если американская сеть вернется в Россию, работать, как раньше, она не сможет. Он утверждает, что новую франшизу уже полюбили в стране.
«Если сейчас убрать “Вкусно — и точка” и поставить McDonald’s, там, может быть, по принципиальным соображениям уже не будет такого потока людей», — добавил Александр Говор.
Уход McDonald’s люди могли воспринять как предательство, считает бизнесмен. Он добавил, что российская сеть и отечественные управленцы сами хорошо справляются со своей работой.
«Это не те, кто остался с нами, когда нам было плохо. А как будет хорошо, они, что ли, вернутся деньги зарабатывать? Мы и сами здесь не совсем уж валенки, хоть и сибирские. Сами умеем делать и руководить — работать и давать людям работу. И жить не хуже», — сообщил владелец «Вкусно — и точка».
Александр Говор также рассказал, что сейчас «Вкусно — и точка» работает лучше, чем McDonald’s. Бизнесмен утверждает, что в 2024 году сеть обошла предшественника на несколько процентов. Ее выручка и количество заказов больше, чем у двух ближайших конкурентов вместе взятых.
Бизнесмен также рассказал, что сеть отказалась от идеи построить собственную фабрику игрушек для детских наборов «Кидз Комбо».
«Мы хотели и чуть не совершили ошибку. Нашли даже место, где будем строить эту фабрику. Но мы бы не сделали на ней даже 10% от того количества игрушек, которое продаем», — пояснил Говор.
Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s приостановила работу в России в марте 2022 года. Уже в мае компания продала свой бизнес Александру Говору, владевшему франшизой сети в Сибири. Сумма сделки тогда названа не была. Предприниматель заявлял, что заключенный договор предусматривает опцион на обратный выкуп в течение 10−15 лет. В феврале 2026 года стало известно, что McDonald’s зарегистрировал в стране одноименный товарный знак. Заявка была подана еще в декабре 2024 года, а 29 января 2026 года Роспатент удовлетворил ее.