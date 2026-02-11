В Ростове спасли кота, запертого в котельной. На помощь животному пришли сотрудники полиции, сообщает ГУ МВД России по региону.
В отдел № 6 обратились жители Первомайского района. Они сообщили, что обнаружили запертого кота в котельной на улице Российской. Животное как минимум четыре дня было без еды и воды. Выяснилось, что кот упал туда через вентиляционную трубу.
«Животному угрожала серьёзная опасность, поскольку в условиях работы котельного оборудования в помещении сохранялась высокая температура воздуха, что могло привести к перегреву и гибели», — пояснили в ГУ МВД.
Полицейские вскрыли помещение и освободили кота. Сейчас жизни и здоровью питомца ничего не угрожает.