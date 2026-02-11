В Бодайбо питьевая вода соответствует гигиеническим нормам

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на семь лет осудили водителя, который сбил насмерть ребенка на зебре. 8 ноября 2024 года мужчина, находясь в состоянии опьянения от лекарств, управлял автомобилем «Фольксваген Туарег».