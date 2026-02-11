Ричмонд
В Бодайбо питьевая вода соответствует гигиеническим нормам

Случаев инфекционной заболеваемости среди населения не выявлено.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бодайбо питьевая вода соответствует гигиеническим нормам. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, специалисты проверили качество воды из автоцистерн, которую подают жителям, оставшимся без централизованного водоснабжения.

— Исследования показали, что вода соответствует нормативам. Случаев инфекционной и паразитарной заболеваемости среди населения не выявлено, — пояснили в ведомстве.

Работа, проводимая Роспотребнадзором, будет продолжаться до момента снятия режима чрезвычайной ситуации.

