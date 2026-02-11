Если вас завербовали: как выйти из-под влияния и вернуть себе опору

Часто это переживается как рост: «раньше я был наивным, а теперь вижу реальность», «я стал сильнее, жестче, осознаннее». Такие мысли — повод присмотреться к окружению и проверить, а не влияет ли на вас кто-то? Очень легко спутать развитие с подменой, потому что настоящая трансформация редко требует отказа от себя, а влияние — почти всегда.