Если вас завербовали: как выйти из-под влияния и вернуть себе опору

Все, что вы тут прочитаете, не личные фантазии, а смоделированные с помощью инструментов НЛП психические и социальные процессы.

Источник: freepik.com

Как ощущается вербовка

Самое сложное — это заметить, что с вами уже что-то происходит. Вербовка почти никогда не ощущается как насилие. В начале она переживается скорее как облегчение: как будто внутреннее напряжение, которое долго копилось, получило форму и объяснение. Кто-то рядом оказывается внимательным, точным, уверенным и словно называет вещи своими именами.

Появляется ощущение: «Наконец-то попался человек, который меня действительно понимает».

Это можно сравнивать с ситуацией, когда человек выходит из деструктивных отношений и встречает «спасителя», который начинает подливать масло в огонь, обвиняя бывшего партнера «жертвы», говорить, как он ее понимает, что прошел через то же самое и так далее. Поэтому человек не думает: «Меня вербуют». Гораздо чаще это звучит иначе:

  • «Мне стало понятнее, легче»,
  • «Наконец-то я понял, как все устроено/что это было»,
  • «Я будто повзрослел»,
  • «Где я был раньше, почему этого не видел».

Именно здесь начинается ключевой процесс смещения внутренней опоры наружу — в сторону вербовщика. Это происходит не резко, а постепенно. Внутренний голос перестает быть главным. Решения принимаются быстрее и на эмоциях. Сомнения начинают восприниматься как слабость, а собственные паузы — как что-то лишнее.

Вербовка почти всегда опирается на живые ценности, актуальную боль, нереализованные потребности. Там, где внутри давно было трудно, появление внешней опоры ощущается как спасение и выход.

Как проявляется вербовка

Один из самых незаметных и при этом самых глубоких эффектов влияния — это изменение идентичности. А она, как известно, и есть центр психики. Смещение центра происходит на уровне ощущений: «Я стал другим человеком».

Меняются взгляды, язык, реакции, критерии «нормального» и «ненормального».

Часто это переживается как рост: «раньше я был наивным, а теперь вижу реальность», «я стал сильнее, жестче, осознаннее». Такие мысли — повод присмотреться к окружению и проверить, а не влияет ли на вас кто-то? Очень легко спутать развитие с подменой, потому что настоящая трансформация редко требует отказа от себя, а влияние — почти всегда.

Как понять, что влияние проникло глубже, чем кажется

На этом этапе изменения уже происходят не только в мышлении, но и в самоощущении:

  • вы начинаете делать не свойственные вам ранее вещи, а вербовщик их одобряет;
  • вы ловите себя на том, что оправдываетесь за чувства и мысли перед ним или собой;
  • некоторые вопросы становятся опасными, потому что они якобы «неуместны»;
  • прежние отношения и интересы кажутся «из прошлой жизни» и мягко/косвенно запрещаются или обесцениваются вербовщиком;
  • у вас появляется отвращение или ненависть к прошлому окружению;
  • появляется ощущение «истинного» долга, который вербовщик поощряет;
  • вы ставите новые задачи и цели из нового ложного «Я»;
  • у вас появляется «миссия» (не без помощи вербовщика);
  • внутреннее «я так чувствую» все чаще заменяется на «так правильно».

Ключевой маркер здесь — появление спутника-корректора (попросту говоря, вербовщика).

Почему сложно выйти из-под влияния вербовщика

Есть несколько страхов, которые заставляют оставаться на темной стороне. Вы будете бояться:

  • потерять ощущение «нового себя»;
  • утратить вновь появившуюся «внутреннюю» опору в виде уверенности;
  • снова попасть во внутренний конфликт и неопределенность;
  • остаться без поддержки, один на один со своими бессознательными неудовлетворенными потребностями;
  • попасть в старое окружение, от которого бежите;
  • осознать, что «я не вырос, а был под воздействием»;
  • ответить на вопрос: «А кто я теперь, если откажусь от этого?».

Как выйти из процесса вербовки

Прежде всего важно понять, что вы находитесь под влиянием вербовщика. Узнать, осознать и проснуться. А после — потихоньку действовать.

1. Сделать паузу

Любое влияние держится на скорости. Фраза «мне нужно время», сказанная самому себе, — уже шаг к возвращению себя. Чтобы что-либо понять, нужно остановиться психически и эмоционально. Люди запутываются и без вербовки именно в спешке и рутине.

2. Свериться с критериями протекания вербовки

Когда вы остановились, вспомните признаки вербовки. Выпишите те, которые нашли у себя. Выпишите страхи. Это поможет осознать ваше текущее состояние и осознать, что вас «ведут». Присмотритесь к окружению и задумайтесь о том, кто может на вас так влиять.

3. Вернуться к своим глубинным потребностям

Стоит заглянуть поглубже в себя и ответить на вопросы:

  • какие мои потребности в прошлом не были удовлетворены?
  • какие из них вынуждают делать несвойственные мне вещи?
  • какие из них актуальны сейчас?

Продумайте план их удовлетворения самостоятельно, без участия кого-либо.

4. Просканировать конфликт и выйти из него

Один из способов вербовки — это создание внутриличностного конфликта у жертвы. Необходимо отследить, а не внедрил ли вам его кто-либо? Выпишите на бумагу этот конфликт, проанализируйте, из чего он состоит. Сделайте план его решения так, чтобы не потерять ни одну из сторон. Другой вариант — обратитесь к специалисту, который может дать обратную связь.

5. Задать вопросы, которые возвращают к «старой» идентичности

  • Кем я стал за это время?
  • Что из этого действительно «мое»?
  • От чего я отказался, чтобы быть таким?
  • Кто на это повлиял?
  • Это точно я настоящий?

6. Вынести происходящее во внешний диалог с нейтральным человеком

Если идентичность формируется в закрытом контуре, она становится хрупкой. Проговаривая с кем-то происходящее, вы выходите из этого контура и лучше видите ситуацию со стороны.

Как не стать жертвой вербовки

Вербовка происходит тогда, когда человек оказывается в уязвимости, внутреннем напряжении или кризисе смысла и рядом появляется кто-то, кто предлагает простое объяснение, ясность и опору. Опасность вербовки не в том, что нам навязывают идеи, а в том, что вместе с идеями мы теряем себя.

А это, в свою очередь, ведет к тем действиям, которые мы на самом деле не хотим совершать.

Будьте бдительны, делайте паузы, размышляйте, задавайтесь вопросами об истинности смыслов, которыми вы живете.

Кирилл Прищенко, Мастер-тренер НЛП, коучинга и эннеаграммы, основатель международного тренинг-центра НЛП и коучинга «Металидер» и европейской Ассоциации тренеров и коучей APC, мастер бизнес-администрирования.