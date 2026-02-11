Телевидение в Беларуси сможет использовать музыку без согласия авторов

На белорусском телевидении смогут использовать музыку без согласия авторов, пишет БелТА.
Так, предложение о предоставлении больших прав белорусскому телевидению было вынесено в парламент. В частности, предложено дать возможность на телевидении свободно использовать музыкальные произведения.
Данное право, как планируется, должно распространиться на случаи создания и распространения редакциями телевизионных СМИ отдельных телепередач в составе обязательного общедоступного пакета телепрограмм.
— Предложение связано со спецификой телевизионного производства, когда нужно очень часто оперативно получить какое-то согласие от правообладателей либо авторов музыкальных произведений, но далеко не всегда это возможно, — прокомментировал замглавы Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Вячеслав Данилович.
Отмечается, что при этом законопроектом вовсе не легализуется нарушение авторских прав или присвоение чужой интеллектуальной собственности. Свободное использование будет возможным при условии обязательной выплаты справедливого вознаграждения.
— Изменения предусмотрят соблюдение баланса интересов правообладателей и общества, — резюмировал депутат.
Ранее еще глава Мининформации высказался о сборе на общественное телевидение: «Нет сбора на смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры».
Тем временем милиция назвала топ преступлений на 14 февраля — что ждать белорусам. А еще МВД Беларуси заявило о запрете торговли в Instagram*, TikTok и Telegram.