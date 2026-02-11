Телевидение в Беларуси сможет использовать музыку без согласия авторов

— Предложение связано со спецификой телевизионного производства, когда нужно очень часто оперативно получить какое-то согласие от правообладателей либо авторов музыкальных произведений, но далеко не всегда это возможно, — прокомментировал замглавы Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Вячеслав Данилович.