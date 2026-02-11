Ричмонд
В Уфе малыш запер маму в подъезде и лег спать

Полуторагодовалый ребенок устроил дома тихий час, пока мама ждала под дверью.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе полуторагодовалый ребенок случайно запер дверь и остался в квартире один. Мама вышла из дома буквально на минуту выбросить мусор, а в это время малыш провернул язычок замка и спокойно уснул.

Как рассказали в УГЗ Уфы, женщина не могла попасть обратно и ей пришлось звонить спасателям. Сотрудники экстренной службы быстро приехали в Черниковку и вскрыли дверь обычным слесарным инструментом. Внутри их ждала тишина: ребенок крепко спал и даже не проснулся от шума.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.