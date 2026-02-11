В Ростовской области усилили контроль за безопасностью перевозок в такси

С начала года составили уже 28 административных материалов в отношении должностных и юридических лиц. Во время проверок отметили десять случаев, когда не проводились обязательные предрейсовые медосмотры, еще десять недочетов касались технического контроля. У восьми машин не было опознавательных знаков такси.