В Ростовской области усилили контроль за безопасностью перевозок в такси

Нарушения в работе такси выявили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Ростовской области для проверки безопасности перевозок в такси провели четыре рейда. В них участвовали представители донского минтранса, Госавтоинспекции и Ространснадзора, рассказал заместитель министра транспорта Христофор Ермашов.

С начала года составили уже 28 административных материалов в отношении должностных и юридических лиц. Во время проверок отметили десять случаев, когда не проводились обязательные предрейсовые медосмотры, еще десять недочетов касались технического контроля. У восьми машин не было опознавательных знаков такси.

Кроме того, пассажиров четыре раза возили без договоров обязательного страхования ответственности перевозчика. Нарушителям теперь могут приостановить разрешения на работу.

— Систематический контроль — неотъемлемая часть обеспечения общественного спокойствия и надежности транспортной системы региона, — подчеркнул Христофор Ермашов.

