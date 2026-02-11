В Екатеринбурге силовики забрали из семьи семерых детей-маугли

В Екатеринбурге из семьи мигрантов забрали семерых детей-маугли. Это произошло днем 11 февраля. Информацию об этом подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.
— Дети совместно с законными представителями доставлены в территориальный ОВД. Полиция проверяет законность нахождения указанных граждан на территории России. Также будет дана оценка социальным условиям проживания детей. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования, — сообщили «КП-Екатеринбург» в полиции.
Ранее было известно, что многодетная семья живет в ужасных условиях. Как писал портал Е1, глава семейства имеет инвалидность и работает практически без выходных. Дети не ходят в детский сад и школу, а выживать семье приходится в бараке, где нет воды, отопления, газа и даже мебели. Согреваются мигранты при помощи дров.