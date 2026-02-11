В Екатеринбурге силовики забрали из семьи семерых детей-маугли

Ранее было известно, что многодетная семья живет в ужасных условиях. Как писал портал Е1, глава семейства имеет инвалидность и работает практически без выходных. Дети не ходят в детский сад и школу, а выживать семье приходится в бараке, где нет воды, отопления, газа и даже мебели. Согреваются мигранты при помощи дров.