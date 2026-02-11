На Кубани установили штрафы для таксистов — зазывал

«К сожалению, на Кубани, как и во многих других субъектах страны, до сих пор сохраняется проблема нелегальных таксистов, или, попросту говоря, “бомбил”. Причем их теневой бизнес продолжает жить, несмотря на постоянное ужесточение отраслевого законодательства и усилия контролирующих органов», — указал на актуальность проблемы председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.