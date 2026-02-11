Ричмонд
На Кубани установили штрафы для таксистов — зазывал

Составлять протоколы получат полномочия сотрудники краевого минтранса.

Источник: kubzsk.ru

В Краснодарском крае установили штрафы для таксистов, которые предлагают свои услуги на территории вокзалов и аэропортов вне специально установленных мест. Гражданину придется заплатить 5000 рублей, а индивидуальным предпринимателям — 20 тысяч рублей, юридическим лицам — 50 тысяч рублей. Такие поправки в краевой закон «Об административных правонарушениях» приняли депутаты на сегодняшней сессии ЗСК.

Составлять протоколы на таксистов — зазывал смогут составлять представители краевого минтранса.

«К сожалению, на Кубани, как и во многих других субъектах страны, до сих пор сохраняется проблема нелегальных таксистов, или, попросту говоря, “бомбил”. Причем их теневой бизнес продолжает жить, несмотря на постоянное ужесточение отраслевого законодательства и усилия контролирующих органов», — указал на актуальность проблемы председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.

Частный извоз он назвал наследием 90-х годов. И наличие такого наследия в Краснодарском крае может напрямую влиять на впечатление от курортов.

При этом Юрий Бурлачко напомнил, что в регионе уже действуют правила поведения для таксистов в транспортных узнал. Но, как показывает практика, эти правила игнорируют. Председатель ЗСК назвал внедряемые штраф оправданными и справедливыми.

Ранее «Югополис» сообщал, что депутаты ЗСК расширили полномочия Центра организации дорожного движения. Теперь он сможет выдавать и отзывать разрешения на работу такси, а также вести реестры перевозчиков и служб заказа.