В Москве в 2025 году капитально отремонтировали около 700 крыш жилых домов

По его словам, местные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания. В московскую программу капитального ремонта вошли более 30 тыс. домов общей площадью свыше 300 млн кв. м. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тыс. крыш жилых домов.