В Москве в 2025 году капитально отремонтировали около 700 крыш жилых домов

«Мероприятия проводили в рамках региональной программы капитального ремонта, в общей сложности привели в порядок 680 кровель, из них почти 350 — плоские наплавляемые крыши и свыше 300 — металлические скатные. В перечень работ входили полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам», — сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса.
Он уточнил, что больше всего крыш обновили в Центральном, Восточном и Северном административных округах.
«Капитальный ремонт плоских крыш — сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур», — добавил заммэра.
По его словам, местные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания. В московскую программу капитального ремонта вошли более 30 тыс. домов общей площадью свыше 300 млн кв. м. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тыс. крыш жилых домов.