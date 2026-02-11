Арктический плавучий университет будет измерять волны и течения полярных морей

Основная задача исследований — изучение состояния прибрежных экосистем Баренцева и Карского морей в условиях изменения климата в Арктике и роста антропогенной нагрузки. Большой блок работ будет посвящен исследованиям распространения теплых атлантических вод в северо-восточной части Баренцева моря, ученые соберут данные о характеристиках водных масс из Атлантики в Арктику. АПУ проводит мониторинг этих вод на разрезах между Новой Землей и Землей Франца-Иосифа. «Мы надеемся, что удастся в полном объеме повторить тот объем работ, который выполняется последние три года, — подчеркнул собеседник агентства. — Очень важно, что время проведения экспедиции из года в год остается примерно одним и тем же с конца июня до начала августа, что, конечно, позволяет лучше отследить динамику развития природных систем».