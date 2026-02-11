Арктический плавучий университет будет измерять волны и течения полярных морей

АРХАНГЕЛЬСК, 11 февраля. /ТАСС/. Экспедиция Арктического плавучего университета-2026 (АПУ-2026) впервые измерит волны и течения полярных морей в высоком разрешении, рассказал ТАСС руководитель экспедиции Александр Сабуров. Всего ученые и студенты в рейсе будут работать по 13 научным направлениям.
«Из океанологических исследований запланировано новое для Арктического плавучего университета направление: сотрудник Морского гидрофизического института РАН в Севастополе Юрий Юрьевич Юровский будет проводить исследования по направлению “дистанционные и контактные методы измерения волн и течений” с борта судна. Это исследование имеет большое фундаментальное значение, поскольку, несмотря на успехи, которые достигнуты благодаря спутниковым измерениям за последние годы, не так много измерений с высоким пространственным разрешением проводилось в арктических морях, особенно с учетом близости морского льда», — сказал Сабуров.
Это исследование позволит накопить данные о специфике волн в полярных морях при наличии морского льда. За последние десятилетия в задачах измерения параметров волн и течений ученые достигли значительного прогресс благодаря спутниковым сенсорам. Однако измерения с высоким пространственным разрешением до сих пор являются сложной задачей или нерешенной задачей. Волны будут измерять при помощи буев, снимать с БПЛА, а также проводить стереофотосъемку.
Всего АПУ-2026 будет работать по 13 научным направлениям. «Мы также рады работать с новым для экспедиций АПУ специалистом Денисом Васильевичем Захаровым из Зоологического института РАН, который является экспертом по донным сообществам морей Арктики», — добавил руководитель экспедиции.
Основная задача исследований — изучение состояния прибрежных экосистем Баренцева и Карского морей в условиях изменения климата в Арктике и роста антропогенной нагрузки. Большой блок работ будет посвящен исследованиям распространения теплых атлантических вод в северо-восточной части Баренцева моря, ученые соберут данные о характеристиках водных масс из Атлантики в Арктику. АПУ проводит мониторинг этих вод на разрезах между Новой Землей и Землей Франца-Иосифа. «Мы надеемся, что удастся в полном объеме повторить тот объем работ, который выполняется последние три года, — подчеркнул собеседник агентства. — Очень важно, что время проведения экспедиции из года в год остается примерно одним и тем же с конца июня до начала августа, что, конечно, позволяет лучше отследить динамику развития природных систем».
Наземные исследования.
Высадки запланированы на севере архипелага Новая Земля и на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Здесь будут проходить исследования, связанные с изучением загрязнения данного региона тяжелыми металлами, органическими загрязнителями и радионуклидами. Побережье будут исследовать на наличие морского мусора, особенного пластикового. На островах будут работать микробиологи, орнитологи, а также специалисты по насекомым.
«Среди относительно новых направлений можно выделить возвращение к тематике изучения биоразнообразия двукрылых насекомых. Специалист Зоологического института РАН Андрей Александрович Пржиборо впервые с 2018 года примет участие в рейсе, чтобы получить новые данные по этой теме. Будет проводиться сбор насекомых в поле, выведение имаго из собранных личинок и куколок. Будут обновлены данные о двукрылых насекомых, которые были получены почти 10 лет назад», — выделил Сабуров.
Впервые выход из Мурманска.
Планируется, что экспедиция будет проходить с 1 по 22 июля в Баренцевом и Карском морях на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Планируется, что впервые АПУ будет выходить из Мурманска, а не из Архангельска, и туда же вернется.
«Для нас это новое место выхода и прихода. Планируется, что “Профессор Молчанов” будет выходить из Мурманска. Для организаторов, несмотря на необходимость планирования новых логистических маршрутов в этом отношении, здесь есть и преимущества. В первую очередь связанные с тем, что из порта Мурманска ближе дистанция до района работ», — пояснил руководитель экспедиции.
О плавучем университете.
Арктический плавучий университет — это совместный проект Северного Арктического федерального университета (САФУ) и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Экспедиции АПУ проводятся с 2012 года.