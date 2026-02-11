В театре им. Л. И. Ермолаевой пройдет необычный юбилейный концерт

Творческий коллектив решил удивить омичей не просто театральным капустником, но в первую очередь ярким и эффектным зрелищем.
«Мы отказались от классического театрализованного концерта или театрального капустника и решили сделать современное шоу, в котором будет задействованы экраны, свет, звук, музыка, актерский талант. Но при этом театр не потеряем своей индивидуальности», — рассказал актер театра Иван Минеев. Он и его коллега Виталий Романов выступили сценаристами и режиссерами юбилейного вечера. В сложившемся творческом тандеме они удачно дополняют друг друга: Виталий отвечает за классическую театральную школу, а Иван — за элементы современного шоу.
«Хочется, чтобы зритель увидел, что в нашем театре есть прекрасные актеры, которые умеют петь, танцевать, создавать хорошее настроение», — поделился задумкой Виталий Романов.
В юбилейной программе «35 лет с Любовью…» театра им. Л. И. Ермолаевой зритель не увидит отрывков из уже знакомых старых спектаклей. Вся программа будет абсолютно новой от начала и до конца. Она пройдет для зрителей лишь единожды, потому что 20 февраля театр приглашает на это шоу друзей и коллег, которые поздравят коллег с праздником, а для всех остальных зрителей концерт состоится 22 февраля в 18:00.
Красной нитью через все представление пройдет слово любовь. Так звали основательницу, первого художественного руководителя театра Любовь Ермолаеву и так называется то чувство, которое ермолаевцы испытывают к своей профессии, сцене, искусству, зрителю, коллегам. Действие юбилейного шоу проведет зрителя от прошлого театра, через настоящее к будущему и это путешествие, в котором занята вся труппа театра, обещает быть ярким, зрелищным и веселым.