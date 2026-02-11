В театре им. Л. И. Ермолаевой пройдет необычный юбилейный концерт

В юбилейной программе «35 лет с Любовью…» театра им. Л. И. Ермолаевой зритель не увидит отрывков из уже знакомых старых спектаклей. Вся программа будет абсолютно новой от начала и до конца. Она пройдет для зрителей лишь единожды, потому что 20 февраля театр приглашает на это шоу друзей и коллег, которые поздравят коллег с праздником, а для всех остальных зрителей концерт состоится 22 февраля в 18:00.