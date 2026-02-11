Что по состоянию ногтей можно узнать о здоровье. Врач все объяснила

Ломкость ногтей может указывать на дефицит питательных веществ в организме, напомнила Ульяна Махова, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России. Ее слова приводит пресс-служба вуза.
В частности, речь идет о дефиците железа (латентной или явной анемии). Железо нужно для доставки кислорода к матриксу. При его нехватке ногти могут стать тонкими, ломкими, принять вогнутую форму.
Если в рационе не хватает протеинов (белков) или происходит нарушение их усвоения (проблемы с ЖКТ) ноготь не может быть прочным, потому что белок — строительный материал организма.
Ломкость наблюдается и при проблемах с витаминами. Биотин (витамин B7), А, С, Е, Ca нужны для питания, роста и строения, они участвуют в защите от внешних факторов. Как заметила врач, витамин D можно «выделить отдельно для жителей мегаполиса». Этот элемент является важным участником всех обменных процессов в организме.
Ногти бывают ломкими и при нехватке микроэлементов. Так, цинк и селен участвуют в делении клеток матрикса. При дефиците цинка ногти не только становятся ломкими, на них еще появляются белые пятна.
Негативно на состояние ногтей влияют и внешние факторы. Например, частый контакт с водой и бытовой химией. «Вода размягчает ноготь, а моющие средства обезжиривают и разрушают его липидный слой», — уточнили в пресс-службе вуза.
На состояние ногтей влияют и травматичный маникюр, средства для снятия лака с ацетоном. «Постоянное спиливание, использование агрессивных жидкостей истончает пластину», — добавили в вузе.
Механические травмы тоже могут привести к ломкости. К таким повреждениям в том числе относятся работа с клавиатурой и привычка грызть ногти.
Еще один фактор — переохлаждение и сухой воздух. Пример: не носить зимой перчатки, воздействие кондиционера.
Ульяна Махова советует при ломкости ногтей попытаться найти причину такого состояния. Для этого нужно проанализировать образ жизни и рацион, разобраться, достаточно ли в нем белка (мясо, рыба, яйца, бобовые), овощей, орехов, растительных масел. Кроме того, стоит обратиться к врачу (терапевту, дерматологу или онихологу).
Важно! Любые препараты следует принимать только по назначению врача. Это относится к упомянутым в публикации витаминам и микроэлементам.
«С витаминами и минералами важно быть осторожными. Неконтролируемый прием добавок может привести к проблемам с печенью», — подчеркнула в интервью РБК Life Ольга Ткачева, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, заведующая кафедрой болезней старения ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор.
Как часто мыть голову, чтобы не остаться без волос
Очередной тренд из социальных сетей чреват облысением и приводит к появлению неприятного запаха, к такому выводу пришли стилисты Рейчел Валентайн из Лондона и Эбби Янг из США в беседе с Daily Star. В частности, речь идет об отказе мыть голову в течение 30 дней. Сторонники тренда сочли, что это поспособствует возвращению волос в некое «естественное состояние», якобы так волосы станут здоровее.
По словам Янг, если слишком долго не мыть голову, то может появиться зуд, шелушение, начаться выпадение волос. «Кожа головы — живой орган, как и вся остальная кожа. И это питательная основа для бактерий и грибков. На ней скапливается грязь, она загрязняется и становится сальной», — напомнила Валентайн. Она рекомендует мыть голову через день или хотя бы два раза в неделю, чтобы поддерживать здоровье кожи головы.
У выпадения волос есть и другие причины. Как уточнила эндокринолог, гастроэнтеролог и нутрициолог Диляра Лебедева, кроме дефицита витаминов и микроэлементов, которые необходимы организму, к выпадению волос приводят бактериальные и вирусные инфекции, интоксикация, прием сильных лекарств. Также волосы выпадают, если нарушено кровоснабжение кожи головы (мышечные зажимы, тугие пучки) или человек пользуется неподходящими косметическими средствами. Отдельно в списке возможных проблем с волосами врач назвала нарушение гормонального фона, к которому в том числе приводит стресс.