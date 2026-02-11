Кадыров поблагодарил Володина за поддержку законопроекта о суде в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 11 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину и депутатскому корпусу за поддержку законопроекта о создании суда Путинского района в Грозном.
Пленум Верховного суда РФ внес законопроект в Госдуму в октябре.
По информации Кадырова, на пленарном заседании в среду депутаты единогласно одобрили документ.
«Выражаю искреннюю благодарность руководству Государственной думы в лице Вячеслава Викторовича Володина, всему депутатскому корпусу за поддержку нашей инициативы. Признателен и дорогому брату, депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву за проделанную работу», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он назвал это решение логичным шагом в развитии судебной системы Грозного с учётом изменений ее административно-территориального устройства и роста численности населения.
Глава республики напомнил, что в июне 2024 года решением городской думы Грозного было присвоено имя «Путинский район» новой строящейся центральной части столицы республики, и добавил, что это уже не просто название, а символ масштабного обновления города и движения вперёд. По его словам, Путинский район по праву считается одной из самых перспективных и активно развивающихся территорий Грозного.