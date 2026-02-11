Меняйло доложил Путину о развитии Северной Осетии

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло попросил его доложить о проблемах с занятостью населения республики.
«У вас уровень безработицы повыше, чем в среднем по стране», — отметил он.
По словам Меняйло, проблему должно решить создание логистического хаба в транспортном коридоре «Север — Юг»: ожидается, что это даст 8,5 тысячи рабочих мест, а средняя зарплата будет от 70 до 100 тысяч рублей.
Также в этом году начнется возведение завода по производству волокна из базальта, его производительность должна составить 45 тысяч тонн в год.
«На базе своего строительного техникума мы уже начали работу по подготовке специалистов строительных специальностей», — добавил глава республики.
Приносит плоды, по его словам, и программа поддержки бойцов СВО «Доблесть Осетии» — аналог «Времени героев».
«Тридцать два человека отобрали, они в мае выпускаются, многие из них уже трудоустроены в ходе обучения», — рассказал Меняйло.
Программу продлят на второй этап. Помимо этого, за счет штата Центра военно-патриотического воспитания «Авангард» участников спецоперации назначат советниками директоров школ по военно-патриотическому воспитанию.
Еще одной важной темой разговора стало выполнение поручений президента по Беслану. Так, уже было проведено 49 мероприятий, 46 из которых — в прошлом году, а в начале сентября открылась первая очередь интерактивного музея. Кроме того, глава республики попросил перевести деятельность ассоциации жертв терактов «Матери Беслана» на федеральный уровень.
Предыдущая встреча президента с главой республики состоялась 11 ноября 2024 года. Тогда они обсудили реконструкцию систем водоснабжения, ход транспортной реформы, вопросы поддержки участников спецоперации и членов их семей.
В 2026 году у Меняйло истекает срок полномочий. В единый день голосования в сентябре в местном парламенте пройдет голосование по назначению руководителя республики.