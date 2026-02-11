Температурные качели от −19 до +2 ожидаются в Волгоградской области

По прогнозам синоптиков, предстоящая ночь пройдет без существенных осадков, температура опустится до значений −14…-19 градусов Цельсия, а в отдельных районах области может быть «теплее» — до −5…-10 градусов. Однако утро и день принесут с собой небольшой снег, который местами будет идти по региону.