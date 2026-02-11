Температурные качели от −19 до +2 ожидаются в Волгоградской области

Зима демонстрирует свой характер в Волгоградской области: регион готовится к непростому дню, сочетающему в себе низкие температуры, гололед и небольшой снег, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на данные ЦГМС.
По прогнозам синоптиков, предстоящая ночь пройдет без существенных осадков, температура опустится до значений −14…-19 градусов Цельсия, а в отдельных районах области может быть «теплее» — до −5…-10 градусов. Однако утро и день принесут с собой небольшой снег, который местами будет идти по региону.
Особое внимание стоит уделить дорожной ситуации. На дорогах Волгоградской области ожидается сильная гололедица. Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 6−11 м/с, а местами порывы могут достигать 11−14 м/с. Дневная температура воздуха по области будет варьироваться от −3 до −8 градусов, но в некоторых районах возможно потепление до −3…+2 градусов.
Непосредственно в Волгограде 12 февраля существенных осадков не ожидается. Тем не менее, горожанам также стоит быть предельно осторожными — на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер в городе будет юго-восточным, 7−12 м/с. Ночью температура воздуха в Волгограде опустится до −12…-14 градусов, а днем поднимется до −1…-3 градусов.