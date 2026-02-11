В Казахстане попросили проверить комика Сабурова из-за помощи бойцам СВО

Официально причина не называлась. Сам Сабуров покинул Россию в тот же день и выехал в Алма-Ату. Позже, комментируя ситуацию, он заявил, что вопрос с запретом на въезд в РФ решают юристы с компетентными органами. Кроме этого, он поблагодарил страну, в «в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию».