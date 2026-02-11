Путин отметил работу над поддержкой бойцов СВО в Северной Осетии

Меняйло в ходе встречи с Путиным в среду доложил президенту, что в республике реализуются 32 меры поддержки участников спецоперации и их семей. К примеру, в республике введена программа выделения ИЖС с земельным участком для участников спецоперации. Фиксированная стоимость такого жилья — 6,5 миллиона рублей. Первый взнос в размере 30% оплачивает республика.