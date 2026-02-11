Пять в Ростове, еще 15 — в регионе: Адреса травмпунктов опубликовали в минздраве Ростовской области

Из-за гололедицы жители Ростова и области выстраиваются в очереди к травматологам. Для оперативного приема в Донском регионе работают 20 травмпунктов. По информации минздрава региона, пять открыты в Ростове, еще 15 — в других городах. В среду, 11 февраля, министерство обновило актуальные адреса медучреждений, куда можно обратиться тем, кто неудачно упал на льду или получил другие травмы.
В Ростове-на-Дону можно обратиться в следующие учреждения:
— травматологический пункт на пр. Коммунистическом, 39 (городская клиническая больница № 20");
— пункт на улице Сержантова, 3 (городская поликлиника № 1);
— отделение на проспекте Богатяновском Спуске, 27, к. 160 (горбольница № 4);
— травмпункт на проспекте Ворошиловском, 105 (ЦГБ им. Н. А. Семашко");
— пункт на улице Бодрой, 88/35 (городская больница скорой медицинской помощи — ГБСМП).
В Ростовской области работают еще 15 травмпунктов:
— в Таганроге — на Большом Проспекте, 16 (городская клиническая больница скорой медицинской помощи);
— в Шахтах — на улице Шевченко, 153 (городская больница скорой медицинской помощи им. В. И. Ленина);
— в Новочеркасске — на улице Красноармейской, 30 (городская больница скорой медицинской помощи);
— в Волгодонске — на улице Гагарина, 26 (городская больница скорой медицинской помощи);
— в Аксае — на просппекте Ленина, 28 (ЦРБ);
— в Белой Калитве — на улице Российской, 5 (ЦРБ);
— в Морозовске — на улице Ворошилова, 193 (ЦРБ);
— в селе Чалтырь — на улице Восточной, 9 (ЦРБ);
— в Сальске — на улице Павлова, 2 (ЦРБ);
— в Миллерово — на улице 3-го Интернационала, 60 (Миллеровская ЦРБ);
— в Новошахтинске — на улице Просвещения, 20/11 (ЦГБ);
— в Батайске — на улице Куйбышева, 136 (ЦГБ);
— в Азове — на улице Васильева, 96/13 (ЦГБ);
— в Гуково — на улице Красной Горки, 93 (ЦГБ);
— в Каменске Шахтинском — в переулке Садовом, 3 (ЦГБ).
Если у вас возникли вопросы о работе травмпунктов или качестве медицинской помощи, звоните на горячую линию Минздрава Ростовской области: 8 863−322−19−61.
