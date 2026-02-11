Пять в Ростове, еще 15 — в регионе: Адреса травмпунктов опубликовали в минздраве Ростовской области

Из-за гололедицы жители Ростова и области выстраиваются в очереди к травматологам. Для оперативного приема в Донском регионе работают 20 травмпунктов. По информации минздрава региона, пять открыты в Ростове, еще 15 — в других городах. В среду, 11 февраля, министерство обновило актуальные адреса медучреждений, куда можно обратиться тем, кто неудачно упал на льду или получил другие травмы.