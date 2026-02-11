Певцов отрицательно ответил бы на идею возглавить Школу-студию МХАТ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Народный артист России Дмитрий Певцов заявил РИА Новости, что резко отрицательно отреагировал бы на предложение возглавить Школу-студию МХАТ.
Ранее режиссер Константин Богомолов сообщил в своем Telegram-канале, что попросил Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Режиссер был назначен на должность и.о. ректора 23 января после смерти предыдущего ректора вуза Игоря Золотовицкого.
«Резко отрицательно. Я считаю, что Школу-студию МХАТ должен возглавлять выпускник МХАТа», — сказал РИА Новости артист, отвечая на вопрос, как бы он отреагировал на предложение стать ректором школы-студии МХАТ, если бы оно ему поступило.
Певцов не стал называть имени конкретного претендента на эту должность, отметив, что для этого необходимо посмотреть выпускников Школы-студии, которые окончили ее 20−30 лет назад.