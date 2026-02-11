Путин поддержал привлечение героев СВО к военно-патриотическому воспитанию

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал привлечение героев СВО к работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи в образовательных учреждениях.
Путин в среду провел встречу с главой с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло. Глава региона доложил Путину о поддержке бойцов СВО и членов их семей, отметил, что в Северной Осетии разработана образовательная программа для участников спецоперации, после которой герои СВО назначаются советниками директоров школ по военно-патриотическому воспитанию.
«Отлично», — отреагировал Путин на встрече в Кремле.
Глава государства уточнил, привлекают ли участников СВО к военно-патриотической работе, получил на это утвердительный ответ. Меняйло также отметил, что к концу года советники по военно-патриотическому воспитанию появятся во всех школах и всех средних учебных заведениях.
«Хорошо. Спасибо», — добавил президент.