Наталья Абдразакова стала советником главы Минкульта Башкирии

У министра культуры Башкирии Амины Шафиковой появился новый советник. Им стала Наталья Абдразакова.
Соответствующее распоряжение глава ведомства подписала еще 5 февраля, сообщили в пресс-службе Башкирского театра оперы и балета.
Абдразакова известна своей общественной работой. Она входит в попечительский совет фонда «Территория женского счастья». Чем именно предстоит заниматься новому советнику, пока не уточняется.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.