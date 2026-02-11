Ричмонд
Наталья Абдразакова стала советником главы Минкульта Башкирии

Общественный деятель вошла в команду министра культуры республики.

Источник: Комсомольская правда

У министра культуры Башкирии Амины Шафиковой появился новый советник. Им стала Наталья Абдразакова.

Соответствующее распоряжение глава ведомства подписала еще 5 февраля, сообщили в пресс-службе Башкирского театра оперы и балета.

Абдразакова известна своей общественной работой. Она входит в попечительский совет фонда «Территория женского счастья». Чем именно предстоит заниматься новому советнику, пока не уточняется.

