На северо-востоке Москвы стартовал капремонт Ростокинского путепровода

Заммэра пояснил, что дефекты несущих конструкций и повреждения мостового полотна необходимо устранить для обеспечения безопасности дорожного движения. «В рамках проекта демонтируем и заменим конструкции мостового полотна и пролетного строения, восстановим железобетонные конструкции опор, обновим все опорные части и промежуточные стойки. Движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут, планируется вводить поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении. Трамвайное движение будет осуществляться в обе стороны, для этого устроим однопутное реверсивное движение», — добавил он.