На северо-востоке Москвы стартовал капремонт Ростокинского путепровода

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Обновим Ростокинский путепровод, проходящий над железнодорожными путями Ярославского направления МЖД, работы завершим до конца этого года», — сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса.
Заммэра пояснил, что дефекты несущих конструкций и повреждения мостового полотна необходимо устранить для обеспечения безопасности дорожного движения. «В рамках проекта демонтируем и заменим конструкции мостового полотна и пролетного строения, восстановим железобетонные конструкции опор, обновим все опорные части и промежуточные стойки. Движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут, планируется вводить поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении. Трамвайное движение будет осуществляться в обе стороны, для этого устроим однопутное реверсивное движение», — добавил он.
По словам главы комплекса городского хозяйства, за последние 14 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.