Греф пошутил, что стал чемпионом мира по ошибкам

Греф назвал себя чемпионом мира по количеству совершенных ошибок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что его можно назвать чемпионом мира по ошибкам — потому что он никогда не боялся принимать решения.

«Если вы мне скажете, в чем я чемпион мира, я чемпион мира только в одном — в количестве совершенных ошибок», — сказал он, выступая на Первом Международном конгрессе государственного управления.

Количество ошибок Греф объяснил тем, что он никогда не боялся принимать решения. «И, конечно, это чревато тем, что ты принимаешь ошибочные решения», — пояснил он.

«Слава богу, у нас президент всегда отдавал эту свободу и доверие, и он всегда смотрел, почему эта ошибка совершена», — отметил глава Сбербанка.

