Правительство внесло в ГД поправки о продлении выплат многодетным семьям

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму поправки о продлении выплат многодетным семьям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Рассчитываем, что они будут приняты депутатами оперативно и распространят свое действие с 1 января текущего года», — сказал он на заседании.
Право на получение пособия сохранится даже у тех семей, чей доход незначительно превысит прожиточный минимум — в пределах десяти процентов.
«Им будет продлено предоставление единого пособия еще на 12 месяцев в размере половины прожиточного минимума. Но точная сумма здесь зависит от региона», — пояснил Мишустин.
Как напомнил премьер, просьба оставить право на получение выплаты при незначительном повышении критерия по уровню дохода поступило на прямую линию с Владимиром Путиным в конце прошлого года. Правительство по поручению главы государства подготовило такие изменения в нормативно-правовую базу.