Установлено происхождение магнитной аномалии в Антарктиде

Ученые установили, что первичный магматический предшественник этой горной массы сформировался около 970 млн лет назад. После образования она дважды сильно видоизменялась под воздействием высоких температур и давления: около 800 и 890 млн лет назад в условиях температур от 650 до 790 градусов и давления, соответствующего тому, что наблюдается на глубине в 15−18 км в недрах Земли.