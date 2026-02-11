Установлено происхождение магнитной аномалии в Антарктиде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в составе международного коллектива впервые в истории изучения недр Антарктиды выполнили ледниковое бурение с отбором образцов коренных отложений. Анализ пород показал, что магнитная аномалия в этом регионе стала следствием сближения континентов и рождения суперконтинента Родиния около 1 млрд лет назад, сообщили в пресс-службе вуза.
«В результате бурения мы получили образец темной кристаллической горной породы — так называемого мафического гранулита. Исследование показало, что именно этот материал служит источником той интенсивной магнитной аномалии, которую мы наблюдаем на поверхности. Полученные данные позволяют сделать важный вывод: эта аномалия является фрагментом древней островной вулканической дуги, которая в далеком прошлом “присоединилась” к Антарктическому материку. Этот процесс был частью масштабного столкновения континентов и формирования суперконтинента Родиния примерно млрд лет назад», — привели в пресс-службе слова руководителя проекта с российской стороны, профессора кафедры геофизики СПбГУ Германа Лейченкова.
Уточняется, что Антарктида остается одним из наименее изученных с точки зрения строения недр регионов Земли из-за сложности их получения и экстремальных климатических условий. Понимание строения ее континентальной коры важно для реконструкции истории образования и распада суперконтинентов — материков, объединявших почти всю сушу Земли. Также это может помочь в изучении динамики и баланса массы ее ледникового покрова.
По данным пресс-службы, в январе — феврале 2026 года впервые в истории изучения недр южного материка был выполнен российско-китайский проект по ледовому бурению с отбором образцов коренных отложений. Бурение было направлено на расшифровку природы высокоамплитудной линейной магнитной аномалии, которая проходит параллельно побережью на протяжении более 500 км. Ее происхождение оставалось неизвестным, но предполагалось, что оно связано со стыком между древними блоками литосферы.
Как рассказали в вузе, ученые на основе ранее выполненной детальной магнитной и радиолокационной съемки провели бурение льда более чем на 540 метров и получили керн из скального основания. Это первые вещественные образцы, полученные из-подо льда Восточной Антарктиды для решения задач, связанных со строением земной коры. После транспортировки полученных материалов из Антарктиды в Петербург они были изучены в лабораторных условиях.
Ученые установили, что первичный магматический предшественник этой горной массы сформировался около 970 млн лет назад. После образования она дважды сильно видоизменялась под воздействием высоких температур и давления: около 800 и 890 млн лет назад в условиях температур от 650 до 790 градусов и давления, соответствующего тому, что наблюдается на глубине в 15−18 км в недрах Земли.