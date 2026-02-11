Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снег

Синоптик Позднякова: снег в Москве начнется вечером и продлится до пятницы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Снег начнется в Москве вечером в среду и будет идти до ночи пятницы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сильного снега не ожидается, но он будет продолжительный: не то, что вот выпал за один день снег, и все. Нет, этот период погоды со снегом будет продолжительный. Но на то у нас и зима, мы еще в феврале — это зимний месяц. Как я сказала, он начнется сегодня к вечеру и будет продолжаться в течение всех суток в четверг и в ночь на пятницу», — рассказала Позднякова.

Она отметила, что в связи с такими погодными условиями может быть опасность формирования снежного наката, потому что в начале февраля снега практически не было и улицы очистились от снега.