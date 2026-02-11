Масло на хлебе. Есть ли польза в классическом бутерброде

Для нескольких поколений привычный правильный бутерброд выглядел так: белый хлеб, слой сливочного масла, сверху — колбаса или сыр, а может быть, сразу оба ингредиента. Такой вариант считался нормой и для завтрака, и для перекуса на работе, и для школьного ланча. «Если же разбирать данный бутерброд с точки зрения состава, получается не лучший вариант для приема пищи», — объяснила aif.ru нутрициолог Ольга Яблокова. Эксперт рассказала, как сделать бутерброд полезным и какое масло для него выбрать.
Белый хлеб не имеет полезных витаминов и микроэлементов, является быстрым углеводом и содержит сахара, при этом клетчатка в нем отсутствует. Покупная колбаса вряд ли содержит хорошее мясо, но в ней в избытке имеются ингредиенты в виде трансжиров, соли, искусственных добавок, усилителей вкуса, красителей. Сливочное масло в данном случае еще больше перегружает блюдо как дополнительный источник насыщенных жиров.
Так что привычный нам бутерброд — это высококалорийное блюдо, с быстрыми углеводами, переизбытком насыщенных жиров и соли, отсутствием пищевых волокон и полезных веществ. «При регулярном употреблении такой бутерброд будет способствовать повышению холестерина, перееданию, проблемам с сердечно‑сосудистой системой и лишним весом», — предупреждает нутрициолог.
Как сделать бутерброд полезным
Отказываться от бутербродов не нужно. Важно просто заменить ингредиенты на полезные альтернативы:
- следует убрать белый хлеб и заменить его на цельнозерновой;
- оставить тонкий слой натурального сливочного масла;
- вместо покупной колбасы использовать домашнюю буженину, запеченную индейку, курицу без кожи или кусочек рыбы;
- выбрать более легкий сыр с умеренным содержанием жира и отсутствием добавок;
- добавить листья салата, нарезанные огурец и помидор.
В результате бутерброд становится полезным: появляются пищевые волокна, качественный белок, полезные жиры и зелень.
Нужно ли отказываться от сливочного масла
Сливочное масло — полезный продукт. Оно содержит жирорастворимые витамины A, D, E, K, короткоцепочечные жирные кислоты, поддерживающие усвоение кальция, а также бутират — источник энергии для клеток кишечника. Поэтому убирать его из рациона не нужно. Главное — выбрать качественное масло и употреблять его в умеренных количествах.
Как правильно выбрать масло
При покупке сливочного масла главное внимание уделяют двум параметрам: жирности и составу. С точки зрения нормативов для сливочного масла жир должен быть молочным, то есть происходить из сливок коровьего молока. Варианты с добавлением растительных жиров уже относятся к спредам и маргаринам, даже если внешне и по вкусу похожи на масло.
В масле 82% доля молочного жира максимальна, воды и сухих обезжиренных веществ меньше. Именно такое масло следует рассматривать для включения в свой рацион. При выборе надо обратить внимание на состав: должны быть только сливки и закваска, без растительных масел и ароматизаторов.
Масло 72% — здесь содержится больше воды и обезжиренных веществ. Сам по себе такой процент не делает масло вредным, если в состав не добавили растительные жиры и искусственные добавки. Но здесь чаще можно встретить не очень хорошее качество за счет стремления производителя удешевить продукт.
А вот масло 62% и ниже, так называемое бутербродное масло, содержит еще больше воды и сухих обезжиренных веществ. Здесь значительно снижаются полезные свойства, а риск присутствия нежелательных добавок максимален. Такое масло следует совсем исключить из рациона.
Касаемо состава, в настоящем сливочном масле должны быть только сливки, соль и закваска. Любые упоминания растительных жиров, пальмового масла, спредовой основы — это повод не покупать продукт.
Таким образом, включать в рацион сливочное масло можно и нужно, а также применять его в бутербродах. Но готовить их правильно — из цельнозернового хлеба, с зеленью и овощами, приготовленными дома вариантами мясных изделий. При выборе масла нужно обращать внимание на состав и проценты — отдавать предпочтение 82% и выше. Такая стратегия позволит не отказываться от любимых бутербродов и сохранить свое здоровье.