Масло на хлебе. Есть ли польза в классическом бутерброде

Для нескольких поколений привычный правильный бутерброд выглядел так: белый хлеб, слой сливочного масла, сверху — колбаса или сыр, а может быть, сразу оба ингредиента. Такой вариант считался нормой и для завтрака, и для перекуса на работе, и для школьного ланча. «Если же разбирать данный бутерброд с точки зрения состава, получается не лучший вариант для приема пищи», — объяснила aif.ru нутрициолог Ольга Яблокова. Эксперт рассказала, как сделать бутерброд полезным и какое масло для него выбрать.