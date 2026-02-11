Ричмонд
В Омске женская консультация у вокзала станет поликлиникой военного госпиталя

На это планируют потратить почти 239 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Областное Главное управление контрактной системы включило в план-график поиск подрядчика для капремонта здания-пристройки к госпиталю для ветеранов войн в Омске на улице Рождественского, 2. Начальная цена контракта тут 238,9 млн рублей.

Пока в этом помещении, примыкающем к новому военному госпиталю, работает женская консультация № 3. После завершения работ это будет поликлиника госпиталя. Заказчиком работ выступает Городской клинический перинатальный центр, основной этап капремонта намечен на 2027−28 годы.

Ранее проект получил поддержку на высоком уровне. В июле 2025 года во время визита в Омск премьер-министра Михаила Мишустина главврач госпиталя, экс-министр здравоохранения региона Александр Мураховский обратился к нему с просьбой выделить 300 млн рублей на переоборудование консультации под поликлинику, инициатива в итоге была одобрена.

КП-Омск спросила у пресс-службы областного минздрава, где нынешние и потенциальные пациентки женской консультации № 3, приписанные к ней территориально, в итоге будут обслуживаться.

«Пациентки женской консультации на Рождественского будут обслуживаться в здании женской консультации на Степной, медицинский персонал переедет туда же. Вместимость здания это позволяет: на сегодня задействовано 60% помещений. Минздравом подана заявка на финансирование ремонтных работ, модернизации здания на Степной, создания там дополнительных служб. Ожидаем согласования из Минздрава РФ. Это позволит сделать условия приема более комфортными, расширит возможности обследования и лечения омичек, позволит открыть прием дополнительных узких специалистов», — ответили нам в ведомстве.

Сам госпиталь в этом месте стоил бюджету 832,5 млн рублей, значительная часть их была потрачена на новое медицинское оборудование. Ранее в здании госпиталя работал роддом № 5.

Также ранее мы сообщали, что в сентябре 2025 года в Омске капитально отремонтировали поликлинику № 9.

