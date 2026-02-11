В Омске женская консультация у вокзала станет поликлиникой военного госпиталя

«Пациентки женской консультации на Рождественского будут обслуживаться в здании женской консультации на Степной, медицинский персонал переедет туда же. Вместимость здания это позволяет: на сегодня задействовано 60% помещений. Минздравом подана заявка на финансирование ремонтных работ, модернизации здания на Степной, создания там дополнительных служб. Ожидаем согласования из Минздрава РФ. Это позволит сделать условия приема более комфортными, расширит возможности обследования и лечения омичек, позволит открыть прием дополнительных узких специалистов», — ответили нам в ведомстве.