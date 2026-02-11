Психолог Юлия Королева объяснила, почему в соцсетях теперь модно делиться своими трагедиями

Однако здесь легко перейти тонкую грань между честным разговором о себе и игрой на жалости. Когда посты о боли и страданиях выходят слишком часто, выглядят одинаково и становятся частью личного бренда, то это уже вовсе не исповедь, а сэдфишинг — осознанная попытка вызвать сочувствие. Иллюзия близости превращается в прием для продвижения, а эмоции — в способ привлечь внимание к себе. В итоге доверие снижается, чувства обесцениваются, аудитория устает и перестает сопереживать — кто-то реагирует иронией, кто-то злостью, а кто-то просто отписывается.