Психолог Юлия Королева объяснила, почему в соцсетях теперь модно делиться своими трагедиями

Когда мы говорим о социальных сетях, то в сознании невольно рождается образ «витрины благополучия». Один пользователь рассказывает о своем идеальном отдыхе где-то на берегу океана, второй — историю о том, как будучи уроженцем маленького городка, смог построить успешный бизнес и переехать в столицу, а третий делится подробностями личной жизни, на основе которой можно снять самый романтичный фильм. Но так было раньше — сейчас ситуация кардинально изменилась.
Сегодня посты об успешных историях и радостных событиях все чаще вызывают раздражение, нежели искреннюю радость. На смену им пришло публичное обнажение боли, а личные кризисы, страдания и конфликты стали едва ли не самым востребованным контентом. Почему так произошло, помогает разобраться клинический психолог и КПТ-психолог Юлия Королева.
Почему «идеальное я» больше не работает
По словам эксперта, безупречная внешность, бесконечная продуктивность и счастье без намеков на какие-либо проблемы постепенно утрачивают свою притягательность. Аудитория устала от идеальных образов и демонстративного благополучия, они перестали вдохновлять и все чаще вызывают лишь недоверие или даже агрессию. На этом фоне в социальных сетях произошел заметный сдвиг, и на смену герою «успешного успеха» уже пришел новый персонаж — жертва.
Современный маркетинг быстро уловил этот тренд. Стратегия сместилась от демонстрации достижений к демонстрации боли. Публичные страдания, откровенные признания, рассказы о проблемах в отношениях, семье, интимной жизни стали эффективным инструментом, который помогает быстро привлечь и удержать внимание. И вот неожиданно жалость и сострадание оказались более сильными триггерами, чем восхищение.
Торговля болью: как работает новая стратегия
В этой модели взаимодействия аудитории отводится особая роль спасателя. Наблюдатель по ту сторону экрана получает возможность почувствовать себя значимым, нужным, эмпатичным, тем, кто понимает и поддерживает. Это дарит ощущение собственной ценности и временно снижает внутреннее напряжение.
Что касается автора откровений, то он в свою очередь получает внимание, эмоциональный отклик и рост вовлеченности, который нередко конвертируется в продажи товаров и услуг или в развитие личного бренда.
Но важно отметить, что далеко не каждое трагичное признание — это манипуляция.
Для многих людей открытое выражение боли действительно становится способом справиться с одиночеством, бессилием и отсутствием поддержки в оффлайн-жизни. Нередко оно помогает принять непростые чувства, избавиться от стыда и создать иллюзию эмоциональной близости. Возникает общее поле переживания, где боль становится коллективной — и потому менее невыносимой.
Однако здесь легко перейти тонкую грань между честным разговором о себе и игрой на жалости. Когда посты о боли и страданиях выходят слишком часто, выглядят одинаково и становятся частью личного бренда, то это уже вовсе не исповедь, а сэдфишинг — осознанная попытка вызвать сочувствие. Иллюзия близости превращается в прием для продвижения, а эмоции — в способ привлечь внимание к себе. В итоге доверие снижается, чувства обесцениваются, аудитория устает и перестает сопереживать — кто-то реагирует иронией, кто-то злостью, а кто-то просто отписывается.
Как реагировать, если вас зацепила непростая чужая история
Когда видишь в сети чьи-то откровения, важно держать голову холодной. Поддерживать человека по ту сторону экрана и сочувствовать можно без попыток спасти, дать совет или с головой погрузиться в чужие драмы. Немного дистанции, уважение к себе и личные границы помогают не попасть в чужие эмоциональные игры, которые могут быть больше про манипуляцию, чем про настоящую нужду.