В России начали замедлять Telegram

В Катаре с 2017 года действует запрет на коммерческое использование голосовых интернет-сервисов без лицензии. Как следствие, у местных провайдеров недоступны голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram, хотя функции чата также сохраняются. В Иране голосовые вызовы Telegram были запрещены по решению суда — их сочли угрозой нацбезопасности и экономике. Впоследствии под запрет попала и вся платформа целиком. При этом в отношении WhatsApp* аналогичного долгосрочного ограничения именно на звонки зафиксировано не было.