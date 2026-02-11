Госдума ужесточила требования к букмекерским конторам и тотализаторам

Информация о рисках и последствиях азартных игр должна размещаться и при входе в букмекерскую контору или тотализатор либо в их пункты приема ставок в доступном для посетителей месте. Там же должен будет размещаться QR-код, позволяющий перейти на сайт с информацией о финансовых услугах по инвестированию.