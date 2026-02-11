Настя Ивлеева устроила роуд-трип по Узбекистану: плов три раза в день и дорога в легендарный Учкудук

Видео, которыми блогер делилась в соцсетях, многим узбекистанцам напомнили уже легендарные выпуски тревел-шоу «Орёл и решка», снятые в Узбекистане. Та же динамика, тот же живой интерес к культуре, кухням и людям. Ивлеева не просто показывала достопримечательности, а делилась эмоциями и именно это, похоже, больше всего зацепило зрителей.