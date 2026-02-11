Ричмонд
Настя Ивлеева устроила роуд-трип по Узбекистану: плов три раза в день и дорога в легендарный Учкудук

Vaib.uz (новости Узбекистана. 11 февраля). Известная российская блогерша и телеведущая Настя Ивлеева снова приехала в Узбекистан.

Источник: Vaib.Uz

На этот раз её поездка получилась не просто туристической, а почти кинематографичной — с переездами, пустынными трассами и остановками в самых атмосферных местах страны.

Она побывала в Самарканде, затем отправилась в Каракалпакстан на знаменитое Кладбище кораблей, а после — поехала в роуд-трип по степям и трассам нашей страны, чтобы своими глазами увидеть знаменитый Учкудук — тот самый, о котором поётся в культовой песне группы Ялла.

Дорога, судя по кадрам, стала отдельным героем этого путешествия: бескрайние просторы, редкие поселки, ощущение свободы и настоящего приключения.

Видео, которыми блогер делилась в соцсетях, многим узбекистанцам напомнили уже легендарные выпуски тревел-шоу «Орёл и решка», снятые в Узбекистане. Та же динамика, тот же живой интерес к культуре, кухням и людям. Ивлеева не просто показывала достопримечательности, а делилась эмоциями и именно это, похоже, больше всего зацепило зрителей.

Как отметила сама Настя: «Мы ели плов на завтрак, обед и ужин, и он ни разу нам не надоел! Спасибо за гостеприимство!».