В РостГМУ установили самые низкие в стране проходные баллы для поступления

В Ростове-на-Дону медицинский университет (РостГМУ) установил для абитуриентов, поступающих в 2026 году, одни из самых минимальных баллов ЕГЭ в стране. Требования прописаны в приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Так, например, поступающим на «Лечебное дело» нужно набрать минимум по 36 баллов по русскому языку, биологии и химии. Такой же уровень требуется на направлениях «Сестринское дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Фармация».
Минимальные баллы для направления «Клиническая психология» немного отличаются: нужно получить 36 баллов по русскому, биологии и химии, а также не менее 42 баллов по обществознанию.
Другие медицинские вузы в основном заявили более высокие пороговые требвания для абитуриентов. Например, в Кубанском государственном медицинском университете проходные баллы по разным предметам не опускаются ниже 40−55 баллов.
Напомним, медики остаются в топе дефицитных профессий на Дону. В феврале сообщалось о поиске главных врачей для нескольких медицинских учреждениий региона.
