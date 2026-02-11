В Самаре стартовали бесплатные занятия в ФОК «Чемпион»

В Самаре местных жителей пригласили посетить бесплатные тренировки на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Чемпион». Занятия будут проходить под руководством тренеров, сообщают в городской администрации.
— В ФОКе будут проходить бесплатные занятия по баскетболу, волейболу, ушу и настольному теннису. В теплое время года у горожан будет возможность заниматься на спортивной площадке, установленной на территории комплекса, — отметили в сообщении.
Узнать расписание занятий групп с тренерами по месту жительства можно на сайте администрации Самары. Посещать занятия можно по предварительной записи.