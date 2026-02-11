На крыше огромные сосульки? Рассказываем, что делать и куда обращаться

Уже к концу недели в Нижний Новгород придет долгожданное потепление. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха прогреется до +1 градуса. В связи с этим нижегородская единая дежурно-диспетчерская служба призвала ДУКи и ТСЖ расчистить крыши домов от снега и сосулек. Что делать, если в многоквартирном доме не торопятся очищать кровлю, и куда обращаться, разбирались в материале сайта pravda-nn.ru.
(Не)смотрите наверх.
Нижегородцев призвали быть внимательнее в период потепления и обращать внимание на массивные снежные «шапки» и сугробы, свисающие за пределы кровли, сосульки по краям крыш и ледяные наросты на водостоках и козырьках подъездов.
Такие дома стоит обходить стороной и не оставлять машины рядом с ними, особенно под карнизами и балконами.
Куда обращаться.
Ответственность за очистку крыш многоквартирных домов несут собственники и управляющие организации (УК, ТСЖ, ЖСК). Поэтому в первую очередь нужно обращаться к ним. Если же там не реагируют, направить обращение можно в администрацию города или ГЖИ Нижегородской области — через официальный сайт.
Если обрушение вот-вот случится или уже случилось, необходимо позвонить в службу спасения «101» или единому номеру экстренных служб «112».
При этом самостоятельно выходить на крыши и чистить их от снега не нужно. Это крайне опасно. Также не стоит сбивать сосульки и снег с балконов, карнизов или козырьков, стуча по ним палками или другими предметами. Это может привести к неконтролируемому обрушению большой массы.
Что обязаны делать управляющие организации.
УК и ТСЖ обязаны вовремя чистить крыши от снега и наледи, проводить соответствующие работы, соблюдая все меры безопасности, в том числе ограждать опасные участки, работать со страховкой и вывозить снег, а также своевременно информировать жителей о проводимых работах.
