На крыше огромные сосульки? Рассказываем, что делать и куда обращаться

При этом самостоятельно выходить на крыши и чистить их от снега не нужно. Это крайне опасно. Также не стоит сбивать сосульки и снег с балконов, карнизов или козырьков, стуча по ним палками или другими предметами. Это может привести к неконтролируемому обрушению большой массы.