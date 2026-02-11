Временные права для новичков и более частые медицинские проверки для пожилых людей: В Молдове ужесточат получение водительских удостоверений

До конца этого года в Молдове могут быть введены более строгие правила получения водительских прав. В частности, планируется выдача временных разрешений для начинающих водителей, более частые медицинские проверки для пожилых людей и ужесточение практического экзамена, сообщает Ziua.md.
Об этом заявил глава Агентства государственных услуг (ASP) Мирча Ешану, объяснив, что пересмотр правил связан с внедрением директив Евросоюза в области транспорта и экзаменации водителей.
«В следующем году мы обязаны внедрить новую директиву. Европейцы, имея политику нулевой смертности и травматизма на дорогах, существенно ужесточают условия экзаменов, и мы будем следовать этому примеру», — сказал Мирча Ешану.
Согласно новой директиве, временные права будут действительны один или два года.
«Человек получит своего рода временное удостоверение. Если в этот период произойдут серьёзные аварии или последовательные нарушения, постоянное право выдаваться не будет», — уточнил глава АГУ/ASP.
Кроме того, планируется увеличение частоты медицинских проверок, особенно, для людей старше 70 лет, а также ужесточение практического экзамена с использованием цифровых решений: установка сенсоров на педалях экзаменатора и видеокамер для фиксации нарушений.
Для записи в автошколы документы: заявление и медсправку, нужно подавать исключительно в электронном виде, а экзаменационные листы будут полностью оцифрованы.
