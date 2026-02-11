Рост популяций китов у берегов Австралии замедлился из-за глобального потепления

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Австралийские, южноафриканские и американские океанологи открыли свидетельства того, что рост популяций южных гладких китов, обитающих у берегов Австралии, существенным образом замедлился в последние 15 лет в результате вызванных глобальным потеплением перемен в экосистемах южных морей Земли. Об этом сообщила пресс-служба австралийского Университета Флиндерса.
«Выявленное нами замедление воспроизводства популяций этих китов является важным сигналом, который свидетельствует о необходимости запуска скоординированных усилий по защите этих животных и других обитателей южных морей Земли от последствий антропогенного глобального потепления», — отметила научный сотрудник Университета Флиндерса Клэр Чарльтон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Океанологи пришли к такому выводу при всестороннем изучении перемен, которые произошли в промежутке между 1991 и 2024 годами в группах южных гладких китов, обитающих у южных и западных берегов Австралии. Для этого океанологи проанализировали данные, которые собирались австралийскими учеными при наблюдениях за китами, живущими в акватории Большого Австралийского залива на территории местных природоохранных зон.
В эти сведения входила информация не только о состоянии популяций китов, но и множество экологических и климатических индикаторов. В их число вошли площадь и перемены в структуре ледового покрова в Антарктике, где киты добывают пищу, а также уровень продуктивности экосистем, температура поверхности океана и прочие факторы, способные повлиять на поведение южных гладких китов.
Последующий анализ этих сведений показал, что рост популяций данной разновидности китов замедлился в последние 15 лет в результате того, что самки южных гладких китов начали реже рожать детенышей. Это замедление, в свою очередь, оказалось связано с волнами жары в средних широтах, а также с сокращением площади антарктических морских льдов, которые играют важную роль в размножении криля, одного из главных источников калорий для южных гладких китов.
Постоянная нехватка калорий не позволяет самкам быстро восстанавливать запасы энергии после очередного рождения детеныша, в результате чего интервал между их появлением на свет вырос с 3−4 лет в конце 1990 годов до 4−5 лет в современную эпоху. Это объясняет почему экологи в последние годы фиксируют стабильное снижение числа недавно родившихся детенышей этих китов, подытожили океанологи.
О южных гладких китах.
Южные гладкие киты представляют собой одних из самых крупных обитателей южных регионов Тихого океана и акватории у берегов Антарктиды. Они выступали объектом промысловой охоты на протяжении XIX века и первой трети XX века, в результате чего их численность сократилась до нескольких тысяч особей. В 1937 году был введен запрет на их ловлю, что привело к быстрому росту популяции и достижению ей отметки в 13,6 тыс. особей в 2009 году.