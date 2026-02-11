Рост популяций китов у берегов Австралии замедлился из-за глобального потепления

Южные гладкие киты представляют собой одних из самых крупных обитателей южных регионов Тихого океана и акватории у берегов Антарктиды. Они выступали объектом промысловой охоты на протяжении XIX века и первой трети XX века, в результате чего их численность сократилась до нескольких тысяч особей. В 1937 году был введен запрет на их ловлю, что привело к быстрому росту популяции и достижению ей отметки в 13,6 тыс. особей в 2009 году.