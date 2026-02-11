Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорус-коррупционер подарил жене две машины, а прокуратура их ему вернула

В Полоцком районе суд запретил мужчине подарить жене две машины.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура помешала белорусу уклониться от возмещения имущественного ущерба, причиненного коррупционным преступлением, рассказали в пресс-службе структуры.

Так, в марте 2025-го суд в Полоцке признал должностное лицо Полоцкой ТЭЦ виновным в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.3 ст. 424 Уголовного кодекса Беларуси). Фигуранта обязали возместить имущественный ущерб, который он нанес организации, и выплатить более 390 тысяч белорусских рублей.

Однако проверка показала, что взяточник попытался скрыть свое имущество от взыскания. В течение двух суток после возбуждения уголовного дела он снял с регистрационного учета две легковые машины, 2016 и 2020 годов выпуска, и на основании договоров дарения безвозмездно передал их в собственность своей жене.

— Данные сделки носили мнимый характер — ответчик не смог привести объективных причин для срочного отчуждения транспортных средств именно в период начала уголовного преследования, — отметили в прокуратуре.

Подарив машины, мужчина хотел создать вид отсутствия у него имущества, чтобы уклониться от исполнения гражданского иска и обращения взыскания. Суд признал данные сделки ничтожными и признал недействительной государственную регистрацию перехода права собственности на транспортные средства.

Решение суда вступило в законную силу.

Тем временем милиция назвала топ преступлений на 14 февраля — что ждать белорусам. А еще МВД Беларуси заявило о запрете торговли в соцсетях.