Белорус-коррупционер подарил жене две машины, а прокуратура их ему вернула

Прокуратура помешала белорусу уклониться от возмещения имущественного ущерба, причиненного коррупционным преступлением, рассказали в пресс-службе структуры.
Так, в марте 2025-го суд в Полоцке признал должностное лицо Полоцкой ТЭЦ виновным в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.3 ст. 424 Уголовного кодекса Беларуси). Фигуранта обязали возместить имущественный ущерб, который он нанес организации, и выплатить более 390 тысяч белорусских рублей.
Однако проверка показала, что взяточник попытался скрыть свое имущество от взыскания. В течение двух суток после возбуждения уголовного дела он снял с регистрационного учета две легковые машины, 2016 и 2020 годов выпуска, и на основании договоров дарения безвозмездно передал их в собственность своей жене.
— Данные сделки носили мнимый характер — ответчик не смог привести объективных причин для срочного отчуждения транспортных средств именно в период начала уголовного преследования, — отметили в прокуратуре.
Подарив машины, мужчина хотел создать вид отсутствия у него имущества, чтобы уклониться от исполнения гражданского иска и обращения взыскания. Суд признал данные сделки ничтожными и признал недействительной государственную регистрацию перехода права собственности на транспортные средства.
Решение суда вступило в законную силу.
