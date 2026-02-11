Ричмонд
В Крыму впервые провели криоаблацию сердца

Это малоинвазивный катетерный метод лечения сердечных аритмий.

Источник: ФМБА России

В Ялтинском медицинском центре ФМБА России впервые на полуострове провели криоаблацию — малоинвазивную процедуру для лечения аритмии сердца с помощью низких температур.

Метод лечения сердечных аритмий заключается в воздействии экстремально низких температур на устья легочных вен.

Врач вводит баллон с закисью азота в полость сердца через прокол в бедренной вене. Когда очаг аритмии обнаружен, на него воздействуют холодом — до минус 100 градусов. В результате вокруг устьев легочных вен появляется кольцевой рубец, блокирующий распространение патологических электрических сигналов на предсердие.

После операции пациент пробудет в кардиологическом отделении четыре дня. Затем для оценки лечения его будут наблюдать амбулаторно.