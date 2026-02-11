В Крыму впервые провели криоаблацию сердца

Врач вводит баллон с закисью азота в полость сердца через прокол в бедренной вене. Когда очаг аритмии обнаружен, на него воздействуют холодом — до минус 100 градусов. В результате вокруг устьев легочных вен появляется кольцевой рубец, блокирующий распространение патологических электрических сигналов на предсердие.