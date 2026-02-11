Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум россиянкам

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительницам Московской и Брянской областей Инне Данильченко и Ольге Ипполитовой, соответствующий указ главы государства опубликован в среду.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Данильченко Инне Рувимовне, Московская область; Ипполитовой Ольге Сергеевне, Брянская область», — говорится в указе.
Кроме того, президент РФ наградил орденом «Родительская слава» семьи Козиных из Ивановской области и Резановых из Калининградской области. Медали ордена «Родительская слава» в свою очередь были удостоены 16 семей из разных регионов страны.