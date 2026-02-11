Путин наградил главу Россотрудничества Примакова орденом Почета

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главу Россотрудничества Евгения Примакова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Примакова Евгения Александровича — руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.