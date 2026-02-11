У острова Сарпинский во льдах застрял пассажирский теплоход

— 11 февраля в связи с неблагоприятной ледовой обстановкой на Волге в районе набережной им. Владимира Высоцкого речной маршрут «Волгоград — о. Сарпинский» изменил маршрут до улучшения погодных условий. Сообщение с островной частью Волгограда будет осуществляться от 13-ого причала («Речной порт») до вспомогательной пристани на острове Сарпинский, расположенной напротив микрорайона Тулака. Первый рейс по временному маршруту будет выполнен уже сегодня в 16.30. В сторону Речного порта теплоход отправится в 17.30. В ближайшие дни речной трамвайчик будет выполнять по 6 рейсов. Со стороны Центрального района в 7.30, 13.00 и 16.15. Со стороны о. Сарпинский: в 9.30, 13.30 и 17.00.