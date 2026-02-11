Программу капремонта домов в Ростовской области продлили до 2077 года

Программу капитального ремонта многоквартирных домов в Ростовской области планировали до 2049 года, но в декабре ее продлили еще на 28 лет, до 2077 года. Комментарий первого заместителя министра ЖКХ региона Дмитрия Беликова, который получили региональные СМИ, подтверждается официальным документом, опубликованным на сайте донского правительства.