Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Программу капремонта домов в Ростовской области продлили до 2077 года

На Дону продлили региональную программу капитального ремонта домов.

Источник: Комсомольская правда

Программу капитального ремонта многоквартирных домов в Ростовской области планировали до 2049 года, но в декабре ее продлили еще на 28 лет, до 2077 года. Комментарий первого заместителя министра ЖКХ региона Дмитрия Беликова, который получили региональные СМИ, подтверждается официальным документом, опубликованным на сайте донского правительства.

В частности, в рамках краткосрочного плана региональной программы в период с 2026 по 2028 годы капремонтом должны охватить не менее чем 18 453,1 тысячи кв. метров общей площади многоквартирных домов.

В долгосрочной перспективе работы будут выполнять на основе свежей информации о состоянии зданий и сроках их ремонта.

Напомним, программу капремонта домов в Ростовской области утвердили в 2013 году, ее запустили с 2014 года.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.