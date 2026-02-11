Программу капремонта домов в Ростовской области продлили до 2077 года

Программу капитального ремонта многоквартирных домов в Ростовской области планировали до 2049 года, но в декабре ее продлили еще на 28 лет, до 2077 года. Комментарий первого заместителя министра ЖКХ региона Дмитрия Беликова, который получили региональные СМИ, подтверждается официальным документом, опубликованным на сайте донского правительства.
В частности, в рамках краткосрочного плана региональной программы в период с 2026 по 2028 годы капремонтом должны охватить не менее чем 18 453,1 тысячи кв. метров общей площади многоквартирных домов.
В долгосрочной перспективе работы будут выполнять на основе свежей информации о состоянии зданий и сроках их ремонта.
Напомним, программу капремонта домов в Ростовской области утвердили в 2013 году, ее запустили с 2014 года.
