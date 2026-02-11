Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сразу 3 угрозы накроют Беларусь. Синоптики объявили жёлтый уровень опасности на 12 февраля

Синоптики Белгидромета объявили на четверг, 12 февраля, жёлтый уровень опасности. На этот раз страну накроют три погодных угрозы — гололедица, туман и сильный снег.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 62% 754 мм рт. ст. +3°
Источник: Смартпресс

Последний, к слову, ожидается ночью по северу республики, то есть по Витебщине. Smartpress.by детально изучил прогноз.

Авторы тематического Telegram-канала «Метеовайб» добавили, что завтра Беларусь окажется под влиянием «фронтальных разделов и ещё более тёплой воздушной массы», которая идёт к нам с юга Европы. Это значит, что на большей части страны пройдут осадки. По северу — в виде снега, по югу — с дождём. Эту картину дополнят гололёд, туман и гололедица.

Что касается температуры, она продолжит расти. Например, в Минске днём будет в пределах −1..+1°С. Синоптики отметили, что это первая возможная оттепель в столице за последние 40 дней морозов.

Надолго ли потеплеет?

Увы, надолго тепло в Беларуси не задержится. Уже в эти выходные, 14—15 февраля, в тылу циклона температура начнёт падать, и в воскресенье, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF), по северу не исключены 20-градусные морозы. В общем, погодные качели продолжаются.