Сразу 3 угрозы накроют Беларусь. Синоптики объявили жёлтый уровень опасности на 12 февраля

Авторы тематического Telegram-канала «Метеовайб» добавили, что завтра Беларусь окажется под влиянием «фронтальных разделов и ещё более тёплой воздушной массы», которая идёт к нам с юга Европы. Это значит, что на большей части страны пройдут осадки. По северу — в виде снега, по югу — с дождём. Эту картину дополнят гололёд, туман и гололедица.