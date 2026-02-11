Сразу 3 угрозы накроют Беларусь. Синоптики объявили жёлтый уровень опасности на 12 февраля

Последний, к слову, ожидается ночью по северу республики, то есть по Витебщине. Smartpress.by детально изучил прогноз.
Авторы тематического Telegram-канала «Метеовайб» добавили, что завтра Беларусь окажется под влиянием «фронтальных разделов и ещё более тёплой воздушной массы», которая идёт к нам с юга Европы. Это значит, что на большей части страны пройдут осадки. По северу — в виде снега, по югу — с дождём. Эту картину дополнят гололёд, туман и гололедица.
Что касается температуры, она продолжит расти. Например, в Минске днём будет в пределах −1..+1°С. Синоптики отметили, что это первая возможная оттепель в столице за последние 40 дней морозов.
Надолго ли потеплеет?
Увы, надолго тепло в Беларуси не задержится. Уже в эти выходные,